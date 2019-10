Newyorške borze končale z novim rekordom

New York, 28. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, širši indeks S&P 500 je dosegel nov rekord. K rekordni rasti je prispeval tako optimizem glede nadaljnjih trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko ter pričakovanja, da bo ameriški Federal Reserve ponovno znižal obrestno mero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.