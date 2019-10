Po vnovični preložitvi brexita britanski poslanci zavrnili predčasne volitve

pišeta dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in novinar Blaž Mohorčič

Bruselj/London, 28. oktobra - Države članice EU so se danes dogovorile, da sprejmejo prošnjo Združenega kraljestva za podaljšanje brexita do 31. januarja prihodnje leto. Britanski premier Boris Johnson je preložitev sprejel, tako da Velika Britanija ne bo zapustila EU 31. oktobra. Britanski poslanci pa so zavrnili vladni predlog za razpis predčasnih volitev 12. decembra.