Začenja se teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije

Ljubljana, 1. novembra - Rdeči križ Slovenije (RKS) bo danes začel tradicionalni teden solidarnosti, namenjen zbiranju sredstev za takojšnjo pomoč ljudem ob nesrečah. Do 8. novembra bodo na vseh poštah ter železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji v prodaji doplačilne znamke oz. vozovnice v vrednosti 17 centov, so sporočili iz RKS.