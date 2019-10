V ljubljanskem kliničnem centru s filmom o pravilnem ravnanju ob požaru v bolnišnici

Ljubljana, 28. oktobra - Gasilska enota službe za varnost in zdravje pri delu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v okviru meseca varstva pred požari pripravila filma o postopni evakuaciji bolnikov in zaposlenih v kliničnem centru. Ob današnjem predvajanju za zaposlene so izpostavili pomen mirnega odziva in treznega razmišljanja v kritičnih situacijah.