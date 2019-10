Balkanski voditelji prvič po rdeči luči za Skopje in Tirano skupaj v Bruslju

Bruselj, 29. oktobra - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini bo drevi v Bruslju gostila večerjo za voditelje držav na Zahodnem Balkanu. To bo prvo skupno srečanje po blokadi pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Udeleženci - vsi so podpirali zeleno luč za Skopje in Tirano - naj bi potrdili, da blokada ne bo ustavila reform.