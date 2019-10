Vreme: Ponoči in zjutraj bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo

Ljubljana, 28. oktobra - Na Primorskem bo pihala šibka burja. V torek bo oblačno, občasno bo deževalo. Zvečer se bo meja sneženja spustila do okoli 1400 m nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo popoldne krepila. Temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem od 12 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.