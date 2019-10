New York, 28. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se danes uvodoma obarvali v zeleno, širši indeks S&P 500 je dosegel nov rekord. V luči govoric, da želi francoski koncern LVMH prevzeti ikonično ameriško draguljarno Tiffany, so delnice te poskočile za skoraj 30 odstotkov.