Nemški amaterski nogomet prežet z nasiljem nad sodniki

Frankfurt, 28. oktobra - Nemški amaterski nogomet pretresajo številni incidenti. V nedeljo je 28-letni nogometaš kluba FSV Münster po prejetem drugem rumenem kartonu udaril sodnika, ki so ga nato nezavestnega s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Incident, ki so ga tudi posneli, preiskuje policija, odgovorni pa so napovedali ostro kazen zoper nogometaša.