V svetu pozitivni odzivi na smrt Bagdadija

Aman/Moskva/Bagdad/Washington/Istanbul, 28. oktobra - Nekatere arabske države so danes pozdravile smrt voditelja skrajne skupine Islamska država Abuja Bakra al Bagdadija. Savdska Arabija, Egipt in Jordanija so izpostavile tudi njegovo preganjanje s strani ZDA. Podobno so ocenili tudi v Moskvi, kjer so iz Kremlja sporočili, da gre za pomemben prispevek predsednika ZDA Donalda Trumpa.