Puljski knjižni sejem in Forum slovanskih kultur združena za program Slovanski đardin

Pulj, 28. oktobra - V Pulju so dopoldan podpisali sporazum o sodelovanju med Forumom slovanskih kultur (FSK) in puljskim knjižnim sejmom Sa(n)jam knjige v Istri, katerega plod bo nov sejemski program, poimenovan Slovanski đardin. Na letošnji 25. izdaji sejma Sa(n)jam knjige v Istri bo v sklopu novega programa v ospredju ruska literatura, so sporočili s sejma.