Kdor počasneje hodi, se bo hitreje postaral

Raleigh, 29. oktobra - Hitrost hoje razkriva, v kakšni fizični in psihični kondiciji je človek. Kdor v srednjih letih lahko hitro hodi, je biološko mlajši in bolj inteligenten kot tisti, ki hodijo počasi, so ugotovili znanstveniki z univerze Duke v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Zanimivost raziskave je, da so bili sodelujoči stari le 45 let.