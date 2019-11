Ramoveš in Rob v posebnem albumu prepletena skozi glasbo in strip

Ljubljana, 3. novembra - Stripar, pevec in kitarist Martin Ramoveš je izdal tretji album v stripu in glasbi, ki ga je tokrat posvetil satiričnemu pisatelju in pesniku Ivanu Robu. Ta ga je pritegnil z muzikaličnostjo in temami besedil. V posebnem formatu albuma po besedah Ramoveša verz živi sam zase, novo dimenzijo mu doda glasba, strip pa vse skupaj podpre še s podobo.