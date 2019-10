Nogometaši Southamptona en dan v dobrodelne namene

London, 28. oktobra - Nogometaši angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona, ki so minuli petek v premier league kar z 0:9 na domačem stadionu izgubili proti Leicester Cityju, so donirali enodnevno plačo v dobrodelne namene. V izjavi za javnost so iz kluba sporočili, da bodo vsi igralci prve ekipe in strokovnega štaba petkovo plačo namenili fundaciji Saints.