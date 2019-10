Celje/Šoštanj, 28. oktobra - Svojci pogrešajo 34-letnega Sinišo Pejkunovića iz Šoštanja, ki so ga nazadnje videli v nedeljo okoli 17.30. Od doma se je odpeljal z modrim avtomobilom fiat punto grande z registrsko oznako CE PJ-069. Oblečen je bil v sivo trenirko in športno jakno s kapuco, obut pa v sive športne copate. Visok je okoli 190 centimetrov in je močnejše postave.