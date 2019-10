V okviru projekta Ne zakockaj svoje prihodnosti opozorili na škodljivost iger na srečo

Ljubljana, 28. oktobra - Močno problematično je, da ljudje verjamejo, da z igrami na srečo ni nič narobe, da so te priljubljene in se jih močno oglašuje, so sporočali na današnji novinarski konferenci ob zaključku projekta Ne zakockaj svoje prihodnosti, ki ga v obdobju 2017-2019 sofinancira ministrstvo za zdravje. Opozorili so, da igralniška industrija stavi na mlade.