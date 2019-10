Kovšca ni prepričan, da bi s selitvijo sedeža DS zadostili pričakovanjem

Ljubljana, 28. oktobra - Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca ocenjuje, da je predlog skupine Mariborčanov za selitev sedeža državnega sveta zanimiv, a ni prepričan, da bi s tem izpolnili izražena pričakovanja. "Bolj kot to se mi zdi ključno, da v svojem delovanju in sestavi državnega sveta poskrbimo za enakovredno in enakopravno zastopanost celotne Slovenije," navaja.