Kolesarjenje po gozdu le po utrjenih poteh

Maribor, 31. oktobra - Kolesarjenje v naravi je zdravo in priporočljivo, a kar povsod s kolesom vendarle ne gre. V Mariboru ugotavljajo, da je še posebej med mladimi priljubljeno kolesarjenje po gozdu, izven utrjenih poti, kar je ne le zakonsko prepovedano, ampak tudi škodljivo in nevarno. Zato na občini opozarjajo kolesarje, naj bodo pri izbiri svojih poti previdnejši.

Policija v rednem nadzoru ugotavlja, da so nelegalne kolesarske proge najbolj priljubljene med mladoletnimi kolesarji, ki večinoma ne vedo, da je takšno kolesarjenje prepovedano in da dela veliko škodo naravi.

Zato prosijo starše, da se z mladimi kolesarji pogovarjajo o tem. Policija pa bo problematiko vključila tudi v vaje za opravljanje kolesarskega izpita osnovnošolcev v četrtem razredu.

V Mariboru ugotavljajo takšne kolesarske poti na širšem območju Mestnega parka, med drugim na Mestnem vrhu, Piramidi in Kalvariji. Tam so si kolesarji v gozdu celo izdelali proge in skakalnice. Ob stopnicah, ki vodijo do Treh ribnikov, pa so si naredili pot kar po travnati površini pod krošnjami dreves.

"Z vožnjo po gozdu delajo kolesarji naravi veliko škodo. Kolesa namreč odstranjujejo gornji sloj zemljine, poškodujejo koreninski sistem dreves, oblikujejo pa tudi kanale, po katerih voda hitreje odteka in s seboj odnaša prst. Ob vsem tem pa kolesarji z divjanjem po gozdu vznemirjajo divjad in druge prostoživeče živalske vrste," so v sporočilu za javnost opozorili na mariborski občini.

Poudarili so, da je Mestni park z okolico zavarovano območje in zaradi svoje lege eno najbolj obiskanih naravnih območij v mestu. "Zato je neposredno ogrožena tudi varnost ljudi na sprehajalnih poteh. Med sprehajalci je veliko starejših in družin z majhnimi otroki; ker kolesarji dosegajo visoke hitrosti, hkrati pa so tihi, se jim pešci včasih komaj pravočasno izognejo. Srečanja med njimi so pogosto neprijetna, občasno celo nevarna," so opozorili na občini.

Javnost so spomnili, da je v naravnem okolju vožnja s kolesi dovoljena le po utrjenih poteh, kot so gozdne ceste, če seveda temu ne nasprotuje lastnik oziroma upravljavec poti. Za "divje vožnje" pa je na primer v Mariboru na voljo urejen Bike Park Pohorje.