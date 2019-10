Tokio, 28. oktobra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes v povprečju zvišali. Rast sledi petkovemu zvišanju na Wall Streetu, ki so jo spodbudili dobri poslovni rezultati podjetij in optimizem glede ameriško-kitajskih trgovinskih pogajanj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.