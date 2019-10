Tokio, 28. oktobra - Ameriški golfist Tiger Woods je zmagovalec turnirja Zozo Championship na Japonskem, s čimer se je vpisal v zgodovino. Prišel je namreč do 82. zmage na turneji US PGA, s čimer se je na vrhu lestvice po številu zmag izenačil s Samom Sneadom, ki je bil rekorder zadnjih 54 let.