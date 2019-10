Poškodovani Pogba bo počival vsaj do decembra

Manchester, 28. oktobra - Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba, sicer član angleškega velikana Manchester Uniteda, ki ima poškodovan gleženj, bo z igrišč odsoten vsaj do decembra, je dejal trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer. To pomeni, da Pogba ne bo na voljo niti za kvalifikacijski tekmi Francije za euro 2020 proti Moldaviji 14. in Romuniji 17. novembra.