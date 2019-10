Kralji v Chicagu doživeli tretji zaporedni poraz

Chicago, 28. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL gostovali v vetrovnem mestu pri Chicago Blackhawks. Gostovanje za kralje ni bilo uspešno, saj so nanizali še tretji zaporedni poraz. Črni jastrebi so zmagali kar s 5:1, brez točke, tudi brez strela na gol je v 16 minutah in pol ostal tudi Kopitar.