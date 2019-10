Predsednika Trumpa izžvižgali na tekmi finala lige v baseballu

Washington, 28. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump se je v nedeljo prvič po nastopu predsedniške funkcije odpravil na ogled tekme v baseballu, kamor je povabil še nekaj ranjenih veteranov, kongresnih podpornikov in prvo damo Melanio Trump. Ko so ga organizatorji predstavili publiki, ga je ta glasno izžvižgala in zahtevala, naj ga zaprejo.