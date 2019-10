Prenovljena MoMA z več prostora za obiskovalce in razstave

New York, 28. oktobra - V New Yorku so v začetku minulega tedna odprli prenovljeni Muzej moderne umetnosti (MoMA), ki je z dodatnimi 4366 kvadratnimi metri prostorov svoj obseg povečal za tretjino. Postal je tudi prijetnejši za obiskovalce, ki imajo ob vstopu, ta je omogočen z dveh strani, več prostora.