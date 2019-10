Split, 27. oktobra - Odbojkarji Calcit Volleyja so tudi v svoji tretji tekmi srednjeevropske lige osvojili vse tri točke in so edini še neporaženi. Tokrat so zmagali na gostovanju v Kašteli, kjer so domačo Mladost Ribolo premagali s 3:1 (25, 19, -21, 15).