Polovičen uspeh šahistov na ekipnem EP

Batumi, 27. oktobra - V četrtem krogu ekipnega evropskega prvenstva v šahu je slovenskima ekipama kazalo zelo dobro, a se na koncu ni se vse izšlo po načrtih. Slovenke so zapravile prednost in izgubile s 3:1 proti Srbiji, so pa uspeli zmagati Slovenci, ki so gostitelje prvenstva Gruzijce ugnali z 2,5:1,5.