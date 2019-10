Vietnamski premier po najdbi trupel v Angliji za preiskavo o tihotapljenju ljudi

London, 27. oktobra - Vietnamski premier Nguyen Xuan Phuc je odredil preiskavo o tihotapljenju državljanov v tujino, potem ko so se pojavile domneve, da je med 39 trupli, ki so jih ta teden našli na tovornjaku na jugovzhodu Anglije, tudi najmanj 20 Vietnamcev, so v soboto poročali vietnamski mediji. Več družin v Vietnamu je že prijavilo, da pogrešajo svoje otroke.