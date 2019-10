Neznanci že tretjič oskrunili skulpturo Deček miru

Trnovo pri Gorici, 27. oktobra - Neznanci so danes že tretjič grobo oskrunili skulpturo Deček miru, ki je postavljena na Trnovem pri Gorici, na poti v Spominski park NOB. Skulpturo iz brona, ki je umetniško delo slikarke in kiparke Patricije Simonič, so dobesedno razbili, so sporočili iz Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Za STA so zatrdili, da bodo skulpturo nadomestili.