Ljubljana, 27. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se potovalni čas na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaradi zastojev podaljša do 10 minut. Do 10 minut se potovalni čas podaljša tudi na cestah Valeta-Strunjan in Bled-Lesce.