Thiem po Kitzbühlu osvojil še drugi avstrijski turnir

Dunaj, 27. oktobra - Finale teniškega turnirja ATP na Dunaju z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov je dobil domačin Dominic Thiem, ki je tako postal prvi Avstrijec, ki je dobil oba domača turnirja (Kitzbühel in Dunaj). V finalu je s 3:6, 6:4 in 6:3 premagal Argentinca Diega Schwartzmana in prišel do 16. lovorike ATP v karieri.