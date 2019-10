Na 24. ljubljanskem maratonu trije rekordi in 19.612 udeležencev

Ljubljana, 27. oktobra - Na 24. ljubljanskem maratonu so bili doseženi trije rekordi, na 42 km za ženske ter na najkrajši desetkilometrski razdalji v obeh konkurencah. V soboto je bilo v tekih otrok ter osnovnošolcev in dijakov 7172 udeležencev, v nedeljo pa je na 10, 21 in 42 km startalo 12.440 tekačev.