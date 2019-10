Hongkonška policija nad protestnike s solzivcem

Hongkong, 27. oktobra - Hongkonška policija je danes s solzivcem in gumijastimi naboji razgnala prodemokratične protestnike, ki so protestirali v sicer turistično priljubljenem obalnem delu mesta. Policija navaja, da so nekatere njene pripadnike napadli s "trdimi predmeti in dežniki", poroča francoska tiskovna agencija AFP.