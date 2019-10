Na območju Ribnice in Kočevja zaradi nedovoljenih migracij prijeli tri voznike

Ribnica/Kočevje, 27. oktobra - Policisti so v soboto zvečer na območju Ribnice in Kočevja prijeli večji skupini tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Eno skupino je vozil slovenski voznik, drugo pa državljana Italije, vsem trem so odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.