Kultna jopa Kurta Cobaina prodana za rekordnih 334.000 dolarjev

New York, 27. oktobra - Več kot četrt stoletja po samomoru frontmana Nirvane Kurta Cobaina so na dražbi prodali kultno olivno zeleno jopo, ki jo je nosil na nastopu MTV Unplugged leta 1993. Od cigaret ožgana jopa z več temnimi madeži je s 334.000 dolarji postala najdražja jopa oz. pulover, ki so ga kadar koli prodali na dražbi, poročajo tuje tiskovne agencije.