Košarkarice Cinkarne Celje, Jasmin sport Ledite in Domžal do zmag

Ljubljana, 27. oktobra - Na sobotnih tekmah državnega prvenstva so do novih dveh točk prišle košarkarice Cinkarne Celje, Jasmin sport Ledite in Domžal. Celjanke so v gosteh z visoko razliko (110:57) premagale Konjice, ekipa Jasmin sport Ledita je z 69:57 slavila v Grosuplju, do prve zmage v DP pa so prišle košarkarice Domžal, ki so bile z 69:49 boljše od Akson Ilirije.