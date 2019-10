Derbi postregel z vsem, kar takšne tekme ponujajo

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 27. oktobra - Sobotni hokejski derbi v Ljubljani je bil nekaj posebnega. Oba kluba in Hokejska zveza Slovenije so precej pozornosti namenili okrogli številki, 500. medsebojnemu obračunu hokejistov iz Ljubljane in Jesenic. Na ledu so bili po kazenskih strelih boljši domači, ob ledu pa je derbi spet spomnil na stare čase.