Prva zmaga Goričank v srednjeevropski ligi

Nova Gorica, 26. oktobra - Odbojkarice GEN-I Volleyja so na svoji drugi tekmi srednjeevropske lige, ki bi se letos lahko imenovala drugače, saj v njej nastopajo le klubi iz Hrvaške, BiH in Slovenije, zabeležile prvo zmago. Po porazu v Kamniku so v domači dvorani s 3:1 (23, -21, 21, 19) premagale zagrebško Mladost.