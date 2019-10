Thiem in Schwartzman v finalu Dunaja

Dunaj, 26. oktobra - V finalu teniškega turnirja ATP na Dunaju z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov se bosta v nedeljo pomerila domačin Dominic Thiem in Argentinec Diego Schwartzman. Prvi nosilec Thiem je v polfinalu premagal Italijana Mattea Berrettinija s 3:6, 7:5 in 6:3, petopostavljeni Schwartzman je bil boljši od Francoza Gaela Monfilsa s 6:3 in 6:2.