Prek osem tisoč otrok in mladine teklo na ljubljanskih ulicah pred 24. maratonom

Ljubljana, 26. oktobra - Pred nedeljskim osrednjim delom 24. ljubljanskega maratona je bilo na tekih osnovnih in srednjih šol 6422 prijav, lumpi tekov najmlajših pa so se udeležili 1703 otroci. V tekih na 42, 21 in 10 km pa so zbrali 13.805 prijav. Organizatorji zaradi napovedanih visokih temperatur pozivajo udeležence, da naj med nastopom pijejo dovolj vode.