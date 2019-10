Ljubljana, 26. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se zaradi zastojev potovalni ćasi podaljšajo za pet minut na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod-vzhod proti Obrežju in na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani.