Šarec v Cerknem: Slovenija je postala res suverena, ko so še zadnji vojaki zapuščali pristanišče Koper

Cerkno, 26. oktobra - V Cerknem so danes pripravili slovesnost ob dnevu suverenosti, 25. oktobru, odkrili pa so tudi spominsko obeležje na objektu, kjer je delovalo tajno skladišče orožja Teritorialne obrambe. "Ko so še zadnji vojaki zapuščali pristanišče Koper, je slovenska država postala resnično suverena in samostojna," je dejal premier Marjan Šarec.