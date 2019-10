Bertensova in Sabalenka v finalu turnirja WTA elite

Hongkong, 26. oktobra - Prva nosilka Nizozemka Kiki Bertens in Belorusinja Arina Sabalenka bosta igrali v nedeljskem finalu turnirja WTA elite, ki poteka v kitajskem Zhuhaiju. Bertensova je z 2:6, 6:3 in 6:3 premagala Kitajko Saisai Zheng, Sabalenka pa s 7:5 in 7:6 (4) Čehinjo Karolino Muchovo.