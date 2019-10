Stepski orli pri selitvi ruskim znanstvenikom povzročili ogromne stroške

Novosibirsk, 26. oktobra - Ruskim znanstvenikom iz Centra za rehabilitacijo divjih živali v Novosibirsku, ki spremljajo selitve orlov, je zmanjkalo denarja za projekt. Stepski orli, ki so jih spremljali, so namreč iz Rusije in Kazahstana odleteli v Iran in Pakistan, od koder so njihovi SMS oddajniki zaradi gostovanja v tujem omrežju povzročili ogromne stroške, poroča BBC.