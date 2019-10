V polfinalu tekme v Tokiu tudi Testen

Tokio, 26. oktobra - Drugi dan uradne predolimpijske tekme v Tokiu so se na progi v kajakaškem centru Kasai v kvalifikacijah pomerili kajakaši in kanuistke. Na tekmi, kjer v posamezni kategoriji lahko nastopi le en predstavnik države, je med kajakaši tokrat veslal Niko Testen in se uvrstil v nedeljski polfinale slaloma na divjih vodah.