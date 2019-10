Remi Gorice, Nafta od Radomelj prevzela tretje mesto 2. SNL

Ljubljana, 26. oktobra - Nogometaši Gorice so v 15. krogu 2. slovenske lige izpustili priložnost, da se na vrhu točkovno izenačijo s Koprom, saj so na gostovanju pri predzadnjih Brežicah igrali le 0:0. Prav tako so se opekli tudi Radomljani, ki so izgubili v Lendavi proti Nafti z 0:4. Zmagovalci so tako prevzeli tretje mesto od današnjega tekmeca.