Klara Apotekar zmagala v Abu Dabiju

Abu Dabi, 26. oktobra - Slovenska judoistka Klara Apotekar je zadnji dan tekmovanja za veliko nagrado v Abu Dabiju zmagala v kategoriji do 78 kilogramov. V finalu se je 22-letna Apotekarjeva pomerila z Nemko Luise Malzahn. To je prva zlata medalja za Apotekarjevo na tekmovanjih za veliko nagrado in skupno četrta.