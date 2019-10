Dončić k novi zmagi Dallasa prispeval trojnega dvojčka

New Orleans, 26. oktobra - Košarkarji Dallas Mavericks so na začetku nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA zabeležili drugo zmago. Tokrat so bili s 123:116 boljši od New Orleans Pelicans. Slovenski košarkar Luka Dončić je na parketu prebil 38 minut in k zmagi Dallasa prispeval 25 točk, deset podaj in deset skokov, osem točk je dosegel v zadnjih petih minutah.