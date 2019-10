Primorske novice o oživljanju središča Nove Gorice (26. 10.)

Koper, 25. oktobra - Mitja Marussig v komentarju Med solato in tehnologijo piše o novogoriški občini, ki je leta 2016 kupila 690 kvadratnih metrov velike prostore nekdanjega Daimonda. Dodaja, da se je takrat ponudila odlična priložnost za oživljanje središča Nove Gorice, a so se razhajala mnenja, s čim naj to storijo.