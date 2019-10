Težak žreb za ACH Volley v ligi prvakov

Sofija, 25. oktobra - Evropska odbojkarska zveza (Cev) je v Sofiji danes izžrebala klube v skupine lige prvakov in prvakinj. Slovenski odbojkarji ACH Volley bodo v sezoni 2020 igrali v skupini B, v kateri so še ekipe Kuzbas Kemerovo (Rus), Berlin Recycling Volleys (Nem) in Fakel Novi Urengoj (Rus). Odbojkarice Nove KBM Branika bodo prav tako nastopale v skupini B.