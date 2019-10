Ljubljana, 25. oktobra - Podjetje Vigros iz prodaje umika izdelek svinjsko pleče brez kosti - sveže, s serijskimi številkami 269/01, 276/01 in 283/01. Izdelek lahko kupci vrnejo tam, kjer so ga kupili, upravičeni pa so tudi do povračila kupnine. Izdelek umikajo preventivno zaradi suma zdravstvene oporečnosti.