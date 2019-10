Ob dnevu suverenosti poudarek na osamosvajanju države

Vrhnika, 25. oktobra - Na osrednji slovesnosti ob dnevu suverenosti, ki ga praznujemo na dan, ko je iz Slovenije odšel zadnji vojak JLA, so sodelujoči spomnili na osamosvojitev države. Častni govornik in član osamosvojitvenega predsedstva Dušan Plut je poudaril vlogo vseh deležnikov, ki so pripomogli k obrambi Slovenije in mednarodni podpori.